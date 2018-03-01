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Курское «Динамо» разгромило МБА

Сегодня, 08:48
Курское «Динамо» разгромило МБА
10 марта курское «Динамо» на выезде одержало победу над столичным МБА со счетом 101:72. Она стала для подопечных Лукаса Мондело 17-й подряд в женской Премьер-лиге и 38-й — с начала сезона. Разменяла сотню Элен Сиак. Сразу шесть игроков курского клуба набрали по 10 и более очков. Лучшими бомбардирами «Динамо» стали Кириллова – 20 баллов, МакКотри – 17, Огвумике – 15, Сиак – 14, Принц – 11, Вадеева – 10. Следующий матч регулярного чемпионата наша команда вновь проведет в Москве – 13 марта она встретится со столичным «Динамо».

 

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