Курское «Динамо» разгромило МБА

10 марта курское «Динамо» на выезде одержало победу над столичным МБА со счетом 101:72. Она стала для подопечных Лукаса Мондело 17-й подряд в женской Премьер-лиге и 38-й — с начала сезона. Разменяла сотню Элен Сиак. Сразу шесть игроков курского клуба набрали по 10 и более очков. Лучшими бомбардирами «Динамо» стали Кириллова – 20 баллов, МакКотри – 17, Огвумике – 15, Сиак – 14, Принц – 11, Вадеева – 10. Следующий матч регулярного чемпионата наша команда вновь проведет в Москве – 13 марта она встретится со столичным «Динамо».



