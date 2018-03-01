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За 7 лет в перинатальном центре родились 30 тысяч детей

Сегодня, 08:08
За 7 лет в перинатальном центре родились 30 тысяч детей
За 7 лет в курском перинатальном центре родились 30 тысяч детей. Только здесь использование новейших технологий позволяет выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела — 500 граммов. Более того, в перинатальном центре впервые Курской области освоили лазерную коагуляцию сетчатки глаза, она позволяет предотвратить инвалидность по зрению у детей, рожденных раньше срока. Как рассказала главный врач перинатального центра Валентина Крестинина, в учреждении проходят 68% всех преждевременных родов в области. 

 

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