За 7 лет в перинатальном центре родились 30 тысяч детей

За 7 лет в курском перинатальном центре родились 30 тысяч детей. Только здесь использование новейших технологий позволяет выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела — 500 граммов. Более того, в перинатальном центре впервые Курской области освоили лазерную коагуляцию сетчатки глаза, она позволяет предотвратить инвалидность по зрению у детей, рожденных раньше срока. Как рассказала главный врач перинатального центра Валентина Крестинина, в учреждении проходят 68% всех преждевременных родов в области.