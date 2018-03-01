18 семей получают ежемесячную выплату из маткапитала

18 семей, проживающих в Курской области, обратились в учреждения Пенфонда с заявлениями на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, из них 8 семей ее уже получают. Выплата составляет 8 993 рубля в месяц. Ещё по 4 заявлениям приняты положительные решения, и в конце этой недели средства перечислят. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Как напомнили в ПФР, такие выплаты из маткапитала положены при появлении в 2018 году второго ребенка, если доход на каждого члена семьи менее 14,5 тысяч рублей. Заявления принимают в Пенфонде и МФЦ.



