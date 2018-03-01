Курянин обманом выманил у бизнесмена больше миллиона якобы для онкобольной жены

Суд вынес приговор по уголовному делу 27-летнего жителя Медвенского района. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре, курянин долгое время был знаком с индивидуальным предпринимателем, одалживал у него деньги и вовремя возвращал. Осенью 2015 года он решил воспользоваться доверием коммерсанта. Мужчина сообщил бизнесмену, что у жены якобы выявили онкологическое заболевание, требуются деньги на лечение. Под таким предлогом аферист более 20 раз брал в долг различные суммы. Потом он сообщил о смерти супруги в одной из клиник Германии, попросив деньги для транспортировки ее тела в Курск. В течение года мошенник выманил у коммерсанта 1 миллион 360 тысяч рублей.

Подозрения у бизнесмена возникли, когда курянин так и не показал справки о заболевании супруги и ее смерти. Разыскав якобы умершую женщину, предприниматель выяснил, что пара давно в разводе, бывшие супруги вместе не живут и не общаются. Суд приговорил предприимчивого курянина к 3,5 годам колонии. С подсудимого взыскали не только сумму причиненного ущерба, а также процент за пользование чужими деньгами.