В Курской области ремонта сельской школы добились через суд

Прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Первомайской школе Поныровского района. Спортзал учебного заведения пришел в негодность. Потолок и стены имеют щели, трещины и деформации. Все это создавало угрозу жизни и здоровью детей. Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать районных властей и руководство сельской школы провести ремонт. В надзорном ведомстве отметили, что эти требования суд полностью удовлетворил.



