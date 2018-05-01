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В усадьбе Фета снова устроят «Соловьиную ночь»

Сегодня, 08:01
В усадьбе Фета снова устроят «Соловьиную ночь»
19 мая в очередной раз пройдет «Соловьиная ночь в усадьбе Фета». На этот раз мероприятие посвящено композитору Петру Чайковскому. В Воробьевке прозвучат инструментальные композиции, романсы, балет. Завершится праздник музыки, поэзии и романтики фейерверком: именно так заканчивались самые торжественные празднества у знаменитого поэта. Начало мероприятия – 19 мая в 18.00. Цена билета – 150 рублей без учета стоимости проезда. 
Организаторы вечера напоминают, что проезд на личном транспорте или на автобусах от краеведческого музея Курска только по предварительной записи. Справки по телефону: (4712) 51-15-81.

 

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