"Авангард" уступил "Олимпийцу" в заключительном туре ФНЛ

Курский "Авангард" 12 мая уступил нижегородскому "Олимпийцу" в матче заключительного 38-го тура Футбольной Национальной Лиги. Встреча, прошедшая на стадионе «Трудовые резервы», завершилась со счётом 2:3. Таким образом, "Олимпиец" поднялся на 12-ю строку турнирной таблицы с 44-мя очками. "Авангард", имея 45 очков, расположился на 11-м месте. Победителем же сезона-2017/18 стал «Оренбург». В матче заключительного тура ФНЛ оренбуржцы сыграли вничью с «Тамбовом» со счётом 1:1 и набрали 84 очка, чем обеспечили себе первое место. В параллельном матче самарские «Крылья Советов» уступили в гостях «Лучу-Энергии» со счётом 0:2 и заняли второе место с 82 очками. «Оренбург» и «Крылья Советов» примут участие в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне. Кроме того, определились команды, которые покинули Футбольную национальную лигу. В компанию воронежскому «Факелу» добавились «Ротор-Волгоград», владивостокский клуб «Луч-Энергия» и «Тюмень».