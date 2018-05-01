В Нововоронеже состоялась Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка

В Нововоронеже 11-12 мая 2018 года состоялась XIV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Сотрудники финансовой организации в течение двух дней соревновались в десяти видах спорта на аренах города атомщиков. За это время было сыграно более 100 матчей, в турнирах приняло участие более 530 спортсменов, а всего, вместе с волонтерами, организаторами и болельщиками, в Сбербанкиаде поучаствовало около тысячи сотрудников банка.

В общекомандном зачете победителями соревнований стала Объединенная команда подразделений центрального подчинения (ПЦП) из Воронежа. На втором месте – спортсмены из Белгородского отделения ПАО Сбербанк. Третье место у их коллег из Курского отделения ПАО Сбербанк.

- Незаметно пролетели два дня жарких спортивных баталий, - сказал на церемонии награждения победителей Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Уверен, что вас сейчас переполняют эмоции, вызванные и радостью победы, и горечью поражений. Но самая главная победа состоит в том, что мы с вами доказали: Центрально-Черноземный банк – большая дружная команда! Хочу поблагодарить всех вас за искреннюю вовлеченность, за азарт и те эмоции, которые дарили и спортсмены, и наши болельщики. Я знаю совершенно точно, что с таким коллективом нам можно идти вперед и штурмовать все новые и новые высоты!

- Сбербанкиада стала настоящим праздником спорта и удалась на славу! – подчеркнул руководитель регионального управления спорта и физической культуры Воронежской области Владимир Кадурин. - Уверен, что вы и дальше продолжите занятия физкультурой и будете штурмовать новые высоты!

- Сбербанкиада - это замечательное соревнование. Хочется, чтобы подобных мероприятий было, как можно больше, - отметил почетный гость Сбербанкиады, легенда отечественного спорта, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

Напомним, что Сбербанкиады в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк проводятся с 2002 года. Игры принимали города Воронеж, Тамбов, Орел, Курчатов, Губкин. В Нововоронеже соревнования проводились в третий раз.