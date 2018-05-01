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Андрей Чибис опять вспомнил «благоустройство» по-курски

Вчера, 17:43
Андрей Чибис опять вспомнил «благоустройство» по-курски
Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис опять вспомнил «благоустройство» по-курски. Высокопоставленный чиновник упомянул сквер у стен областной администрации в интервью РИА Новости. Чибис привел его в качестве плохого примера благоустройства городской среды. «Я недавно был в командировке в Курске и был неприятно удивлен, когда мне решили похвастаться проектом благоустройства территории напротив администрации области. Что было сделано? Заменили ели и кусты, поставили систему автоматического полива — вот и все создание комфортной городской среды», - отметил Чибис. Напомним, визит чиновника в наш город состоялся 16 апреля.

 

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