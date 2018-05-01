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На подготовку к отопительному сезону выделили миллиард

Сегодня, 08:17
На подготовку к отопительному сезону выделили миллиард
Курская область уже приступила к подготовке к очередному отопительному сезону. Председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Светлана Яковченко сообщила, что из бюджетов всех уровней на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей. Она также отметила, что специалисты выезжают в районы и оценивают все мероприятия, запланированные ресурсоснабжающими организациями и местными  властями. Учитываются проблемы, которые выявила предыдущая зима. И основная из них –это ветхость тепловых сетей, которая требует кардинального вмешательства по их реконструкции. Планы по ремонту, разработанные «Квадрой», будут обсуждаться в ближайшее время. Также стоит вопрос по ремонту водопроводных сетей. Их реконструкция ведется ежегодно. В этом году в рамках программы «Экология и чистая вода» на эти цели будет выделено порядка 47 млн рублей. Средства будут распределены между сельскими территориями, где наиболее ветхое состояние сетей. 

 

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