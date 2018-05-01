В честь 100-летия погранвойск устроят соревнования «Зелёный берет»

В Курске пройдут соревнования «Зелёный берет». Они приурочены к празднованию 100-летней годовщины со дня образования Пограничных войск и проводится в рамках II этапа областных сборов курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодёжи «Служу России». Турнир в виде военно-спортивной игры пройдёт 17 мая с 10.00 до 13.00 часов на улице Прогулочной. В нем примут участие курсанты военно-патриотических клубов и объединений, курсанты учебных и спортивных организаций Курского областного Совета ДОСААФ, учащиеся кадетских классов (школ-интернатов) различного профиля, курсанты юнармейского движения в возрасте от 16 до 18 лет. Победителей наградят армейскими беретами и правом выбора войск для прохождения военной службы.