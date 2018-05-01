В Курске спасатели поймали краснокнижных ядовитых змей

15 мая необычная просьба поступила в «Службу спасения -112». Жительница Курска сообщила, что в своем гараже по улице Тропинка она обнаружила змею. По виду это была гадюка. На место выехали спасатели. Специалисты, используя специальные брезентовые рукавицы, поймали змею длиной почти полметра. В гараже показалась и вторая змея, правда, уже чуть меньше – 20-25 сантиметров.

В МЧС рассказали, что зоологи подтвердили: пойманные змеи – это гадюки Никольского, редкий вид, занесенный в Красную книгу России. Их особенность – абсолютно черный цвет тела. В нашей стране водятся в лесных и лесостепных районах европейской части. Специалисты рекомендовали отпустить гадюк на волю. Спасатели отвезли змей подальше от жилого сектора и выпустили в лесу. В МЧС подчеркнули: хотя гадюки ядовиты, их укусы болезненны, но не смертельны. Укушенный человек выздоравливает через неделю. Однако всё же проверять это на практике не стоит.