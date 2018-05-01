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На трассах установят светофоры и пешеходные ограждения

Сегодня, 08:09
На трассах установят светофоры и пешеходные ограждения
Аварийность на федеральных трассах Курской области снизилась на треть. Число погибших в ДТП здесь уменьшилось на 42%. В этом году работы по обеспечению безопасности дорожного движения продолжатся. На разных участках трасс Р-298 Курск-Воронеж и М-2 «Крым» установят 740 метров пешеходного металлического ограждения. Федеральные дорожники обустроят переходы в селах Клюква, Беседино, Верхний Любаж, Большое Жирово и Селиховы Дворы. 
В нормативное состояние приведут 28 километров федеральных трасс, на автодороге А-142 Тросна-Калиновка капитально отремонтируют два моста.

 

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