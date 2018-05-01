До старта Зеленого марафона «Бегущие сердца» остается 10 дней!

Более 10 тысяч человек примут участие в московском этапе Зеленого марафона «Бегущие сердца», который пройдет

27 мая 2018 года. В этом году старт марафона впервые будет дан на Васильевском спуске у стен Кремля. Маршруты забегов будут пролегать в историческом центре столицы.





Одновременно марафон пройдет в 56 городах России — в том числе в Воронеже, Орле и Тамбове.





В городах-участниках будут организованы специальные забеги и квесты для детей. Для зрителей марафона организаторы акции приготовили различные состязания и конкурсы.





Участниками Зеленого марафона «Бегущие сердца» будут профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, клиенты, партнеры и сотрудники Сбербанка.





Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 600 тыс. человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

С 2017 года Зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с фондом «Обнаженные сердца». В Воронеже и Тамбове в Зеленом марафоне в нем участвовало свыше 4 тыс. человек, из которых 3150 вышли на беговую дорожку.





Напоминаем, что продолжается регистрация участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца». Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenmarathon.ru/



