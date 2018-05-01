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До старта Зеленого марафона «Бегущие сердца» остается 10 дней!

Сегодня, 11:16
До старта Зеленого марафона «Бегущие сердца» остается 10 дней!
Более 10 тысяч человек примут участие в московском этапе Зеленого марафона «Бегущие сердца», который пройдет
27 мая 2018 года. В этом году старт марафона впервые будет дан на Васильевском спуске у стен Кремля. Маршруты забегов будут пролегать в историческом центре столицы. 

Одновременно марафон пройдет в 56 городах России — в том числе в Воронеже, Орле и Тамбове. 

В городах-участниках будут организованы специальные забеги и квесты для детей. Для зрителей марафона организаторы акции приготовили различные состязания и конкурсы. 

Участниками Зеленого марафона «Бегущие сердца» будут профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, клиенты, партнеры и сотрудники  Сбербанка. 

Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 600 тыс. человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». 
С 2017 года Зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с фондом «Обнаженные сердца». В Воронеже и Тамбове в Зеленом марафоне в нем участвовало свыше 4 тыс. человек, из которых 3150 вышли на беговую дорожку. 

Напоминаем, что продолжается регистрация участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца». Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenmarathon.ru/*

 

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