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В Суджанском районе вырубили дубы на 9 миллионов

Сегодня, 12:28
В Суджанском районе вырубили дубы на 9 миллионов
В одном из сельсоветов Суджанского района вырубили 280 черешчатых дубов. Деревья, посаженные в середине прошлого века, были уничтожены для переработки на пилораме. К такому выводу пришла Суджанская прокуратура. В ведомстве установили, что вырубка велась с ведома главы муниципального образования. Однако необходимого разрешения на эти работы не выдавалось. Прокуратура передала материалы проверки в Следственный комитет, чтобы там решили вопрос о возбуждении уголовного дела по факту «незаконной рубки деревьев в особо крупном размере». Ущерба оценили в 9 миллионов 200 тысяч рублей.

 

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