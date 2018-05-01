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На Магистральном курянин перерезал знакомому шею осколком бутылки

Сегодня, 13:48
На Магистральном курянин перерезал знакомому шею осколком бутылки
Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Курска, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, днем 15 мая мужчина распивал спиртное со своими приятелями в подвале своего дома на Магистральном проезде. Во время застолья между ним и 41-летним знакомым возникла ссора. Разозлившись, подозреваемый осколком стекла от разбитой бутылки перерезал шею оппоненту. Потерпевший, зажав рану рукой, направился в сторону своего дома, дошел до соседа и постучал в дверь, после чего потерял сознание. Мужчина, открыв дверь, увидел у порога раненого и вызвал «Скорую помощь». Медики доставили потерпевшего в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.
Как сообщили в СК, подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу и предъявлении ему обвинения. Устанавливаются все обстоятельства убийства, назначены судебные экспертизы.

 

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