В выходные курских водителей проверят на трезвость

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в Курске и в ряде районов области.

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрено уголовное наказание. Максимальная санкция – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, сели за руль нетрезвыми, по телефону – 02, с мобильного– 102. Телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.



