В выходные на курских дорогах погибли два человека

20 мая на дорогах Курской области погибли два человека. Первое ДТП со смертельным исходом произошло около 15 часов в Курском районе на трассе М-2 "Крым". Автомобиль «Мерседес» столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда». 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте.

Еще одну аварию, которая унесла жизнь человека, Госавтоинспекция зафиксировала около полуночи в Суджанском районе. Столкнулись ВАЗ-2112 и «Хендай Солярис». Оба водителя с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу, впоследствии 24-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, скончалась в лечебном учреждении.