поиск по сайту
 

В выходные на курских дорогах погибли два человека

Сегодня, 12:28
В выходные на курских дорогах погибли два человека
20 мая на дорогах Курской области погибли два человека. Первое ДТП со смертельным исходом произошло около 15 часов в Курском районе на трассе М-2 "Крым". Автомобиль «Мерседес» столкнулся со встречным мотоциклом «Хонда». 41-летний водитель мотоцикла скончался на месте.
Еще одну аварию, которая унесла жизнь человека, Госавтоинспекция зафиксировала около полуночи в Суджанском районе. Столкнулись ВАЗ-2112 и «Хендай Солярис». Оба водителя с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу, впоследствии 24-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, скончалась в лечебном учреждении.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама