В Курской области обследуют состояние дорог общего пользования регионального и местного значения. Трассы проверят на соответствие дорожных условий безопасной перевозке пассажиров. Особое внимание уделят дорогам, по которым следует общественный транспорт и школьные автобусы. В списке 24 маршрута: Дьяконово-Суджа-граница с Украиной;«Крым»-Иванино; «Крым»-Курск-Петрин; Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной;Обоянь-Суджа; Рыльск-Коренево-Суджа; «Обоянь-Суджа»-Белая;Фатеж-Дмитриев; «Тросна-Калиновка»-Михайловка-Линец; Курск-Поныри; Фатеж-Золотухино; Верхний Любаж-Поныри; Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино-граница с Украиной; «Коренево-Троицкое»-Комаровка-Глушково;Льгов-Конышевка; Конышевка-Жигаево-«Фатеж-Дмитриев»; Обоянь-Солнцево-Мантурово; Лукьяновка-Тим-«Курск-Борисоглебск»;Курск-Касторное; «Курск-Борисоглебск»-Касторное-граница Липецкой области; Короча-Губкин-Горшечное-«Курск-Борисоглебск»; Тим-Щигры; «Курск-Борисоглебск»-Кшенский-граница Липецкой области; Солнцево-Дубовец.