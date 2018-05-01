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Завершено расследование дела бывшего заместителя губернатора Курской области

Вчера, 15:31
Завершено расследование дела бывшего заместителя губернатора Курской области
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова и его соучастников Андрея Занина, Александра Филимонова и Натальи Кретовой. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки; даче взятки; пособничестве в даче взятки; посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, осенью 2015 года Зубков через посредника Занина и при пособничестве Кретовой получил от учредителя строительной компании Филимонова взятку в виде гаража стоимостью более 1,2 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение Зубковым противоправных действий по выдаче указанной строительной компании заключения на ввод в эксплуатацию построенного объекта недвижимости.  
По ходатайству следователей арестованы дорогостоящие дом и автомобиль, принадлежащие Зубкову.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.   

 

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