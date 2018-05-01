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На 75-летие Победы в Курской битве на Красной площади выступит Олег Газманов

Сегодня, 12:30
На 75-летие Победы в Курской битве на Красной площади выступит Олег Газманов
Регион готовится к празднованию 75-летия Победы в Курской битве. Уже точно известно, что к празднику отремонтируют несколько памятников, связанных с событиями Великой Отечественной, и также устроят торжества, которые пройдут в Курске 22 августа. В драмтеатре перед курянами выступит Ансамбль Российской Армии имени Александрова. Днем на улице Ленина пройдет парад духовых оркестров. Вечером праздник продолжится на Красной площади, где выступит Олег Газманов. Завершатся торжества красочным салютом.

 

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