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В курском трамвае-книгочее расскажут о Кирилле и Мефодии

Вчера, 08:01
В курском трамвае-книгочее расскажут о Кирилле и Мефодии
Сегодня куряне смогут стать пассажирами трамвая-книгочея. На этот раз акция  посвящена Дню славянской письменности и культуры. Курянам расскажут о  возникновении праздника, Кирилле и Мефодии, познакомят с историей создания славянской азбуки. Как обычно свои произведения публике представят местные поэты. Счастливым пассажиром станет тот, кто первым войдёт на остановке «Ул. Народная». Стартует «Трамвай-книгочей» в 11 часов с площади Дзержинского и проследует по маршруту № 3.

 

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