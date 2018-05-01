В курском трамвае-книгочее расскажут о Кирилле и Мефодии

Сегодня куряне смогут стать пассажирами трамвая-книгочея. На этот раз акция посвящена Дню славянской письменности и культуры. Курянам расскажут о возникновении праздника, Кирилле и Мефодии, познакомят с историей создания славянской азбуки. Как обычно свои произведения публике представят местные поэты. Счастливым пассажиром станет тот, кто первым войдёт на остановке «Ул. Народная». Стартует «Трамвай-книгочей» в 11 часов с площади Дзержинского и проследует по маршруту № 3.