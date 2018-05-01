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В Курске арестован закладчик с рекордной партией "синтетики"

Вчера, 15:09
В Курске арестован закладчик с рекордной партией
В Курске задержали подозреваемого в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков. У злоумышленника изъяли более 4 килограммов запрещенных веществ. Как сообщили в УМВД, подозреваемый - 22-летний житель Воронежской области - перебрался в наш город меньше месяца назад. Снимал квартиру на проспекте Дериглазова. Преступный заработок нашел в Интернете, где оператор сообщал о способах изготовления наркотиков из полученных химических материалов. Воронежец хранил наркотические вещества в ближайшей лесополосе. Часть наркотиков и реагентов забирал, чтобы изготовить и расфасовать очередную порцию оптовых закладок. Его задержали при очередной вылазке в лес за наркотиками. На месте изъяли более 4 килограммов запрещенных веществ различного химического состава. Подозреваемый сознался в содеянном. Тайники-закладки изъяты. Молодой человек арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». За это преступление грозит пожизненное лишение свободы.

 

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