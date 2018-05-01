С коммунальных квитанций уберут рекламу

С 3 июня вступает в силу закон, запрещающий размещать на платежных документах за жилищно-коммунальные услуги любую коммерческую рекламу. Исключение - для социальной рекламы и справочно-информационных сведений, например, реквизитов управляющей организации и поставщиков ресурсов. В Курском Управлении ФАС пояснили, что изменения направлены на предотвращение смешения необходимой для граждан информации с рекламой. Также новшества оградят людей от навязчивой рекламы на квитках, которая может ввести их в заблуждение. За нарушение запрета предусмотрен штраф до полумиллиона рублей. Что касается рекламных листовок и флаеров, которые собственники часто получают в конверте вместе с квитанцией на оплату ЖКУ, то данный вопрос пока не урегулирован. Такая рассылка не запрещена законом, пояснили в Курском УФАС.



