поиск по сайту
 

С коммунальных квитанций уберут рекламу

Вчера, 16:03
С коммунальных квитанций уберут рекламу
С 3 июня вступает в силу закон, запрещающий размещать на платежных документах за жилищно-коммунальные услуги любую коммерческую рекламу. Исключение - для социальной рекламы и справочно-информационных сведений, например, реквизитов управляющей организации и поставщиков ресурсов. В Курском Управлении ФАС пояснили, что изменения направлены на предотвращение смешения необходимой для граждан информации с рекламой. Также новшества оградят людей от навязчивой рекламы на квитках, которая может ввести их в заблуждение. За нарушение запрета предусмотрен штраф до полумиллиона рублей. Что касается рекламных листовок и флаеров, которые собственники часто получают в конверте вместе с квитанцией на оплату ЖКУ, то данный вопрос пока не урегулирован. Такая рассылка не запрещена законом, пояснили в Курском УФАС.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама