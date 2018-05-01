Самый богатый депутат Курского горсобрания заработал более 100 миллионов

Депутаты Курского горсобрания опубликовали свои доходы. Самым состоятельным оказался Евгений Бартенев. Его официальный годовой доход за 2017-ый составил 108 млн 737 тыс 855 рублей. В его собственности 21 земельный участок (площадь наибольшего из них - 8 608 кв. метров), квартира в 90 «квадратов», баня, 4 гаража, а также 61 объект - это нежилые здания и помещения, а также части помещений. Плюс - объект незавершенного строительства площадью более 3 тысяч «квадратов». Владеет Евгений Бартенев еще и солидным автопарком. Это легковые автомобили Лексус LX570 МС, WOLKSWAGEN MULTIVAN, Тойота Хайлюкс, BMW 640I XDRIV, Шкода Октавиа, Лексус LX570 МС. Грузовые седельные тягачи - 5 штук, 2 автокрана, самосвал МАЗ, гусеничный экскаватор, автомобильный тягач, экскаватор, трактор. 10 автомобильных полуприцепов и 3 прицепа. Имеется у депутата и квадроцикл YAMAHA. Кроме того, в пользовании народного избранника значатся квартира в 60 кв. метров и 11 земельных участков, самый большой из которых площадью 1 500 кв. метров. На иждивении законотворца - трое детей.

На втором месте по доходам депутат Курского горсобрания Людмила Шашенкова. Она заработала за 2017-ый год 50 млн 585 тыс 410 рублей. В собственности Шашенковой - 5 квартир (наибольшая из которых площадью 156,8 кв. метров), 5 земельных участков (площадь наибольшего - 2 734 кв. метров), жилой дом с хозяйственными строениями в 89 «квадратов», 3 нежилых здания (площадь наибольшего - 861 кв. метр), нежилое помещение почти в 172 «квадрата», хозблок площадью 56,6 кв. метров. В общедолевой собственности Людмила Шашенкова владеет куском земли населенных пунктов площадью 4 180 кв. метров, а также (на пару с мужем) двухэтажным жилым домом с пристройкой площадью 196,7 кв. метров. В пользовании депутата находится земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (площадь - 1 191 кв. метр). Что касается автомобилей, то их у Людмилы Шашенковой три - «Лада Ларгус», «Ниссан Жук», «Тойота Хай Лендер».

Самым небогатым депутатом Курского городского собрания оказалась Лилия Державина. Она показала доход за 2017-ый год в размере 236 тыс. 816 рублей. В собственности Лилии Державиной находятся земельный участок площадью 325 кв. метров и автомобиль Infinity QX80 2014 года выпуска. В пользовании у депутата находится небольшая квартира в 61 «квадрат».