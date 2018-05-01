18-летний житель Железногорска попался с синтетическими наркотиками

В Железногорске задержан 18-летний подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков. Как сообщили в региональном Управлении МВД, полицейские застали молодого человека на месте преступления, когда тот пытался достать из тайника оптовую партию расфасованных наркотиков, предназначавшихся для дальнейшего распространения. У курянина изъяли 40 пакетов с так называемой «солью» общим весом 25 граммов. Запрещенные вещества он собирался спрятать в виде закладок на территории Железногорска. Задержанный пояснил, что, нуждаясь в деньгах и не владея никакими профессиональными навыками, он нашел предложение о распространении «солей» в Интернете. Преступной деятельностью молодой человек занимался меньше месяца и получить оплату не успел. Сделанные им закладки уже изъяты полицейскими, их приобщат к материалам уголовного дела. По решению суда злоумышленник арестован. В отношении дилера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.



