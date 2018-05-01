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Магистральный проезд остался на день без холодной воды

Вчера, 08:30
Магистральный проезд остался на день без холодной воды
В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ, а также срочных работ по ремонту канализационного коллектора сегодня, 30 мая, до 21 часа будет прекращена подача холодной воды в северную часть города (по пр. Победы с прилегающими улицами, К. Маркса, 72/20, 72/21, 72/22), а также в район Магистрального проезда и ул. Магистральной, улиц Кислинских, Степных, Строительной и прилегающих к ним улиц - уточнили в МУП «Курскводоканал».

 

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