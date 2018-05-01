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Курскэнерго продолжает профориентационную работу среди школьников

Вчера, 14:36
Курскэнерго продолжает профориентационную работу среди школьников
 Работники филиала ПАО «МРСК Центра» –  «Курскэнерго» провели   встречу с учащимися старших классов МБОУ Суджанских СОШ №1 и №2.  Мероприятие было организовано с целью ознакомления школьников с особенностями профессии энергетика и привлечения интереса молодежи к работе в отрасли. В нем приняли участие около 80 ребят.
Начальник управления по работе с персоналом филиала Людмила Мокроусова познакомила старшеклассников с историей и сегодняшним днем Курскэнерго, отмечающего в этом году 60-летний юбилей,  рассказала о социальных гарантиях, предоставляемых предприятием молодым специалистам и возможностях трудоустройства. Начальник Суджанского района электрических сетей (РЭС) Курскэнерго Александр Галушкин рассказал  о коллективе возглавляемого им РЭС, о крупных подстанциях и линиях электропередачи, которые реконструируют и ремонтируют энергетики для обеспечения надежного электроснабжения потребителей района, пригласив в заключении школьников на экскурсию.
«Встреча старшеклассников с энергетиками получилась полезной и познавательной. Ребятам полезно расширить свое представление о профессии энергетика. Возможно, сегодняшняя беседа для кого-то из наших учеников станет отправной точной в выборе будущей профессии», – отметила директор Суджанской СОШ №2 Наталья Сорочинская.
До конца 2018 года сотрудники филиала проведут ещё порядка 20 профориентационных встреч и лекций для  старшеклассников.

 

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