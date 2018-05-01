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В центре Курска без отключения горячей воды ремонтируют теплосети

Вчера, 15:11
В центре Курска без отключения горячей воды ремонтируют теплосети
В центре Курска, в частности, на пересечении улиц Ленина и Садовая, на улице Димитрова, специалисты «Квадры» меняют участок теплосети. Работы не связаны с аварией, и отключать горячую воду пока не будут. В энергокомпании успокоили: идет плановый ремонт внутриквартальных теплосетей. Всего в рамках ремонтной компании этого года в Курске планируют заменить более 11 километров теплосетей. Напомним, гидравлические испытания в историческом центре города запланированы с 10 по 24 июля.
 
 
Фото "ДДД"

 

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