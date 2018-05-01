поиск по сайту
 

Запрещена торговля алкоголем в День защиты детей

Сегодня, 08:07
Запрещена торговля алкоголем в День защиты детей
В День защиты детей в Курской области запрещена продажа алкогольной продукции. Соответствующие изменения в местный закон  в ноябре 2017 года. Они запрещают розничную продажу алкогольной продукции, в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в День защиты детей – 1 июня и в День знаний - 1 сентября. Исключение – заведения общепита. Нарушителям запрета грозят штрафы – до 40 тысяч рублей на должностных лиц, до 300 тысяч – на юрлиц, а также конфискация товара и аннулирование лицензии. 
В комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области действует телефон горячей линии (4712) 70-24-97, по которому можно получить необходимую информацию, а также сообщить о фактах нарушения требований законодательства.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама