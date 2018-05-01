Запрещена торговля алкоголем в День защиты детей

В День защиты детей в Курской области запрещена продажа алкогольной продукции. Соответствующие изменения в местный закон в ноябре 2017 года. Они запрещают розничную продажу алкогольной продукции, в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в День защиты детей – 1 июня и в День знаний - 1 сентября. Исключение – заведения общепита. Нарушителям запрета грозят штрафы – до 40 тысяч рублей на должностных лиц, до 300 тысяч – на юрлиц, а также конфискация товара и аннулирование лицензии.

В комитете потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области действует телефон горячей линии (4712) 70-24-97, по которому можно получить необходимую информацию, а также сообщить о фактах нарушения требований законодательства.