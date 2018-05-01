На курском предприятии нашли свинину с кишечной палочкой

Сотрудники Россельхознадзора побывали с плановой выездной проверкой на мясоперерабатывающем предприятия Курчатовского района. Здесь отобрали для исследования пробы свинины и говядины. Проверка показала, что в двух пробах были превышены микробиологические показатели. То есть в них обнаружили дрожжи, плесневые грибы, бактерии группы кишечной палочки. 38 килограммов небезопасной свинины утилизировали, а виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.



