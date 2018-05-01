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На курском предприятии нашли свинину с кишечной палочкой

Сегодня, 13:24
На курском предприятии нашли свинину с кишечной палочкой
Сотрудники Россельхознадзора побывали с плановой выездной проверкой на мясоперерабатывающем предприятия Курчатовского района. Здесь отобрали для исследования пробы свинины и говядины. Проверка показала, что в двух пробах были превышены микробиологические показатели. То есть в них обнаружили дрожжи, плесневые грибы, бактерии группы кишечной палочки. 38 килограммов небезопасной свинины утилизировали, а виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

 

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