В Курске треть отремонтированных дворов не прошла «проверку зимой»
Сегодня, 08:04
В Курске каждый третий двор, благоустроенный по проекту «Городская среда», не прошел «проверку на прочность». Представители жилищной инспекции уже посетили более 70 из 130 дворов, приведенных в порядок в минувшем году. После зимы недочеты, допущенные подрядчиками, стали видны еще сильнее. О том, что подрядчики не укладываются в сроки и работают не так, как нужно, собственники квартир сообщили в жилинспекцию еще осенью. Как рассказал ГТРК "Курск" директор городской инспекции по ЖКХ и благоустройству Владимир Мироненко, всем подрядчикам направлены предписания. Повторную проверку проведут ближе к осени, чтобы узнать, как содержался двор летом. Исправлять недоделки подрядчикам приходится за свой счет.