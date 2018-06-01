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В Курске треть отремонтированных дворов не прошла «проверку зимой»

Сегодня, 08:04
В Курске треть отремонтированных дворов не прошла «проверку зимой»
В Курске каждый третий двор, благоустроенный по проекту «Городская среда», не прошел «проверку на прочность». Представители жилищной инспекции уже посетили более 70 из 130 дворов, приведенных в порядок в минувшем году. После зимы недочеты, допущенные подрядчиками, стали видны еще сильнее. О том, что подрядчики не укладываются в сроки и работают не так, как нужно, собственники квартир сообщили в жилинспекцию еще осенью. Как рассказал ГТРК "Курск" директор городской инспекции по ЖКХ и благоустройству Владимир Мироненко, всем подрядчикам направлены предписания. Повторную проверку проведут ближе к осени, чтобы узнать, как содержался двор летом. Исправлять недоделки подрядчикам приходится за свой счет.

 

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