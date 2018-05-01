Приставы составили портрет курского алиментщика. Чаще всего это мужчина от 30 до 42 лет. Таких неплательщиков алиментов в регионе почти 3,5 тысячи, более 1300 из них трудоустроены. У остальных нет официальных доходов и имущества. Более 2 тысяч курских должников по алиментам в возрасте 42 – 54 лет. Что касается горе – мамаш, то наибольшее количество алиментщиц также в возрасте от 30 до 42 лет. Таких 539, из них трудоустроены 212, а остальные, как правило, лишены родительских прав, часто страдают алкогольной или наркотической зависимостью, ведут асоциальный образ жизни.

Таким образом, 70% должников по алиментам Курской области имеют официальную зарплату, доходы, имущество. 30% должников ведут аморальный образ жизни и отказывают своим детям в праве на заботу и материальное обеспечение. Сегодня общий долг алиментщиков Курской области перед собственными детьми почти 1,5 млрд. руб.



