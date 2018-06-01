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Курская область переходит на новую систему обращения с бытовыми отходами

Сегодня, 12:18
Курская область переходит на новую систему обращения с бытовыми отходами
На модернизацию системы переработки и хранения твердых бытовых отходов Курская область потратит около 3 млрд рублей в течение 10 лет. В планах строительство мусоросортировочных линий и заводов, реконструкция существующих полигонов. Изменится порядок оплаты за услуги по утилизации мусора. Если раньше домовладельцы платили за его вывоз, исходя из площади жилья, то с 1 июля расчеты будут вести по количеству проживающих. На плечи региональных операторов - ими стали «Спецавтобаза» и «Экопол» - ложится обязанность за весь цикл: от сбора и транспортировки отходов до их утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения. Также они будут бороться с несанкционированными свалками. 

 

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