Мошенники под видом сотрудников электросетей лишили сбережений курянку

Курская пенсионерка стала жертвой мошенников. Летом 84-летняя женщина проживает в доме, расположенном в Советском районе. Рано утром к пенсионерке пришли мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками электросетей. Войдя в дом, они предложили заменить старый электросчетчик на новый. Услуга стоила 3,5 тысячи рублей. Деньги необходимо было отдать сразу, а заменят счетчик, по словам гостей, в течение нескольких дней. Пенсионерка согласилась и сразу же расплатилась с незнакомцами. Увидев, где потерпевшая хранит сбережения, одна из гостей стала отвлекла ее разговорами, а мужчина, делая вид, что проверяет проводку в остальных комнатах, похитил все деньги, что были у пенсионерки. Когда незваные гости ушли, женщина обнаружила пропажу сбережений и обратилась в полицию. Сейчас устанавливаются личности подозреваемых.

По версии полицейских, подозреваемые предположительно передвигаются на автомобиле ВАЗ 21099 светлого цвета, 48 регион.

Приметы: мужчина возрастом 30-35 лет, ростом 180 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза темные. Одет в куртку и штаны защитного цвета.

Женщина возрастом 35 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темные короткие, глаза темные, одета в кофту голубого цвета.

В случае, если вам известна какая либо информация о разыскиваемых - незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).