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В Рыльском районе может исчезнуть уникальная колония аистов

Вчера, 08:03
В Рыльском районе может исчезнуть уникальная колония аистов
Село Октябрьское в Рыльском районе известно уникальной колонией аистов. Свои гнезда они устраивают вдоль улицы на столбах ЛЭП.  Как известно, аисты очень редко организуют колонии, предпочитая строить семью вдали от других сородичей. А вот в селе Октябрьском почти 20 лет назад появилась первая пара белых птиц, а затем каждую весну их становилось все больше. Однако сейчас местные жители обеспокоены - в этом году птичьи семьи образовали всего 17 пар. Это почти вполовину меньше, чем ранее. Селяне уверены: виноваты электрики, которые сбрасывали гнезда с опор. Упавших птенцов жители выхаживают. Орнитологи предупреждают: если гнезда продолжать сбивать, уникальная колония может исчезнуть.
 
По материалам ГТРК "Курск"

 

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