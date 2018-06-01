В Курчатове первоклассница во время занятия травмировалась на тренажере

Прокуратура устроила в Курчатове проверку исполнения законодательства в сфере физкультуры и спорта несовершеннолетних. Выяснилось, что в городе атомщиков проблем в этой отрасли накопилось много. Причём, нарушения касаются не только формальной стороны организации детского спорта. Так, игнорируя санитарно-эпидемиологические нормы, одна из муниципальных спорторганизаций проводила занятия в подвальном помещении. Еще в 11 подобных организациях города и района не были укомплектованы медблоки. Также обнаружили несертифицированный инвентарь, которым пользовались дети на физкультуре. Как итог - ученица первого класса получила травмы на уличном силовом тренажёре. Всего прокуратура зафиксировала 114 эпизодов нарушения закона.