В картинной галерее открылась выставка работ Александра Дейнеки

В картинной галерее имени Александра Дейнеки открылась выставка работ нашего знаменитого земляка. В экспозиции «Метод 2» представлено более 50 произведений мастера: графика, живопись, скульптура. Как отмечают организаторы, она продолжает идею выставки 2017 года. Зрители увидят ранние живописные постимпрессионистические этюды, хрестоматийные шедевры 20-30-х гг. «Футболист», «В облаках», «Натурщица. 1936», «В оккупации», знаковые работы «Пионер», «Автопортрет.1948», классические портреты «П-т скульптора Т. Милешиной», монументальную скульптуру «Гопак», картины позднего периода «Трудное решение», графику. Некоторые работы представят публике впервые. Посетить выставку можно до середины сентября.