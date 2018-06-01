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В картинной галерее открылась выставка работ Александра Дейнеки

Вчера, 12:28
В картинной галерее открылась выставка работ Александра Дейнеки
В картинной галерее имени Александра Дейнеки открылась выставка работ нашего знаменитого земляка. В экспозиции «Метод 2» представлено более 50 произведений мастера: графика, живопись, скульптура. Как отмечают организаторы, она продолжает идею выставки 2017 года. Зрители увидят ранние живописные постимпрессионистические этюды, хрестоматийные шедевры 20-30-х гг. «Футболист», «В облаках», «Натурщица. 1936», «В оккупации»,  знаковые работы «Пионер», «Автопортрет.1948», классические портреты «П-т скульптора Т. Милешиной»,  монументальную скульптуру «Гопак», картины позднего периода «Трудное решение», графику. Некоторые работы представят публике впервые. Посетить выставку можно до середины сентября.

 

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