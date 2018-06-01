В Курске 300-летие российской полиции отметят концертом и викторинами

Завтра, 5 июня, в Курске с размахом отметят 300-летие российской полиции. Празднество устроят на Театральной площади. Как сообщили в УМВД, в 17 часов выступит детский ансамбль электронной музыки «Джуно», в 18.00 интерактивная программа для детей - игры, викторины, призы; с 19.00 до 21.00 состоится праздничный концерт с участием полицейских, солистов и творческих коллективов Курского института кооперации, Юго-Западного Государственного университета, Дворца пионеров и школьников и КТЦ «Звездный». С 20.00 начнет работать полевая кухня.

Также в течение всего праздника будет работать выставка современного оружия, специальной техники и автомобилей, стоящих на вооружении органов внутренних дел Курской области, ретро автомобилей, образцов формы полиции-милиции разных лет, фоторабот об истории и деятельности российской полиции-милиции, работ конкурса детского творчества «Полиция глазами детей».

Помимо этого можно будет посмотреть показательные выступления сотрудников специального подразделения «Гром», конной полиции, кинологического центра.