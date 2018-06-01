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По улицам Курска проедет экотрамвай-книгочей

Сегодня, 08:10
По улицам Курска проедет экотрамвай-книгочей
Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. В Курске этой дате посвятили акцию «Трамвай-книгочей». Его пассажиры узнают об уникальных природных памятниках России, курского края, услышат поэтические и прозаические строки о пейзажах родной земли. Блиц-опрос позволит выяснить, какой вклад вносят жители в охрану окружающей среды.
Организаторы расскажут о творчестве писателей-натуралистов К. Паустовского, И. Соколова-Микитова, М. Пришвина и др. Особое внимание будет уделено знакомству с произведениями о природе известных курских авторов Н. Асеева, Е. Носова, Н. Корнеева и др. В исполнении юных читателей - членов эколого-краеведческого клуба «Муравейка» - прозвучат поэтические строки, воспевающие красоту родной земли. 
Пассажиры, которые первыми войдут на остановках «Соловьиная роща» и «Улица Лесная», станут обладателями подарков. Каждый участник экологического маршрута получит флаеры, буклеты, памятки с информацией о наиболее известных памятниках природы курского края, о бережном отношении к окружающей среде.
Стартует «Трамвай-книгочей» от площади Дзержинского, далее - по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского – АООТ «Курскхимволокно» – автовокзал – пл. Дзержинского.

 

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