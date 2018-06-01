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Курская область в пятерке регионов с лучшей экологией

Сегодня, 14:13
Курская область в пятерке регионов с лучшей экологией
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2018 года. Топ-3 регионов с самой благополучной экологической обстановкой выглядит так: Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Об этом свидетельствуют данные общественной организации «Зелёный патруль». На 4-м месте расположилась Курская область. Далее следуют Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область и Чувашия. Замыкает десятку лучших Республика Коми. Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область. Немногим лучше дела обстоят в Челябинской и Московской областях. Они занимают 84-е и 83-е места соответственно.  Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. 

 

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