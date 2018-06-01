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Курскэнерго успешно реализует программу энергосбережения

Сегодня, 16:48
Курскэнерго успешно реализует программу энергосбережения
Выполнение мероприятий  программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности является одним из важных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». В первом квартале 2018 года эффект от реализации в филиале энергосберегающих мероприятий  составил 537,2 тысяч кВт*ч, что превышает запланированный эффект на 32,3 тыс. кВт*ч.
264 тысяч кВт*ч энергетики сэкономили за счет выполнения организационных мероприятий программы по снижению потерь. В их числе -  отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой.
Выполнение технических мероприятий: замена проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замена провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП) позволило сберечь  более 273 тысяч кВт*ч.
Согласно плану, ожидаемый эффект от реализации в Курскэнерго энергосберегающих мероприятий по итогам 2018 года составит 2,654 млн кВт*ч.

 

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