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Курская таможня задержала более 40 килограммов контрабандных поплавков

Сегодня, 13:26
Курская таможня задержала более 40 килограммов контрабандных поплавков
Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти в Россию снасти для рыбной ловли, но его поймали на курской таможне. В пункт пропуска Суджа прибыл "Икарус", следовавший из Украины в Курск. При осмотре автобуса таможенники обнаружили скрытую полость в задней части салона. Под спальным местом находилась ниша длиной около метра. В ней и прятали рыболовные снасти: 47 упаковок с сигнализаторами поклевок и 9 картонных коробов с поплавками, общим количеством 7440 штук и весом более 41,5 килограммов.
Водитель автобуса пояснил, что заняться контрабандой его уговорил незнакомец, пообещавший расплатиться при получении товара в Курске.
Эксперты оценили груз в 82 тысячи рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении. 

 

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