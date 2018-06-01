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Куряне из-за долгов по коммуналке лишились машин и бытовой техники

Сегодня, 08:06
Куряне из-за долгов по коммуналке лишились машин и бытовой техники
Судебные приставы наложили арест на два автомобиля и крупную бытовую технику жителей Сеймского округа Курска, накопивших крупные долги за отопление и горячую воду. Таковы итоги совместного рейда сотрудников ведомства и представителей курского филиала "Квадры". В компании отметили, что долг населения за тепло и горячую воду превышает 526 миллионов рублей. Совместные рейды с приставами назвали эффективной мерой по взысканию задолженности. В ходе рейда в Сеймском округе потребители сразу погасили долг в 28 тысяч рублей, а несколько человек обязались погасить задолженность на общую сумму 367 тысяч рублей в ближайшее время. Добавим, в этом году теплоэнергетики направили в суды более 2,5 тысяч исков в отношении должников из числа физических лиц на общую сумму 70 миллионов рублей, удалось взыскать — свыше 16 миллионов.

 

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