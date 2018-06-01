В Курской области на железнодорожных переездах погибли три человека

Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком представители ГИБДД совместно с железнодорожниками проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд!».

Во время акции водителям напомнят о том, что при пересечении переездов необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а их нарушение может стоить жизни как самого водителя, так и пассажиров автомобилей и поездов, — сообщают в пресс-службе УГИБДД. — Кроме того, в автошколах, автомобильных предприятиях региона будут проведены специальные профилактические уроки.

В этом году положение с безопасностью дорожного движения на железнодорожных переездах Курской области остается сложным. За 5 месяцев этого года на железнодорожных переездах произошло четыре ДТП, в которых погибли три человека и пять получили ранения. С начала года за нарушения правил проезда железнодорожных переездов к административной ответственности привлечен 1651 водитель.



