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В ДТП под Курском пострадали 3 человека, в том числе ребенок

Сегодня, 11:59
В ДТП под Курском пострадали 3 человека, в том числе ребенок
6 июня под Курском произошло ДТП, в котором пострадали три человека. После обеда в Октябрьском районе на трассе Курск – Курчатов столкнулись ВАЗ-2114 и «Нива Шевроле». Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. В больницу с травмами доставили двух человек. Также пострадал 10-летний ребёнок, ему медики оказали помощь на месте. На этом участке встречные потоки разделены, однако сейчас там идёт ремонт – и транспорт направляют по одной из сторон дороги. В результате, отмечают очевидцы, аварии здесь происходят почти каждый день.

 

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