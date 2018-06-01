В ДТП под Курском пострадали 3 человека, в том числе ребенок

6 июня под Курском произошло ДТП, в котором пострадали три человека. После обеда в Октябрьском районе на трассе Курск – Курчатов столкнулись ВАЗ-2114 и «Нива Шевроле». Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. В больницу с травмами доставили двух человек. Также пострадал 10-летний ребёнок, ему медики оказали помощь на месте. На этом участке встречные потоки разделены, однако сейчас там идёт ремонт – и транспорт направляют по одной из сторон дороги. В результате, отмечают очевидцы, аварии здесь происходят почти каждый день.