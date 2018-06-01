Житель Тульской области отправится в тюрьму за нападение на курянку

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Как сообщили в прокуратуре, туляк, освободившись из мест лишения свободы, следовал к месту своего жительства. Находясь в Курске, он увидел выходящую из торгового центра женщину. Дождавшись, когда она села в автомобиль, схватил за шею и стал душить, требуя отдать кошелек, а затем несколько раз ударил ее по голове. Однако потерпевшей удалось освободиться и обратиться за помощью. Нападавшего задержали в ближайшем дворе.

Суд приговорил грабителя к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали более 7 тысяч рублей, потраченные на лечение потерпевшей.



