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Житель Тульской области отправится в тюрьму за нападение на курянку

Сегодня, 12:04
Житель Тульской области отправится в тюрьму за нападение на курянку
Промышленный районный суд  Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Тульской области. Он признан виновным в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.
Как сообщили в прокуратуре, туляк, освободившись из мест лишения свободы, следовал к месту своего жительства. Находясь в Курске, он увидел выходящую из торгового центра женщину. Дождавшись, когда она села в автомобиль, схватил за шею и стал душить, требуя отдать кошелек, а затем несколько раз ударил ее по голове. Однако потерпевшей удалось освободиться и обратиться за помощью. Нападавшего задержали в ближайшем дворе.
Суд приговорил грабителя к 6 годам колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали более 7 тысяч рублей, потраченные на лечение потерпевшей.

 

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