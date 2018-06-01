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Безработный курянин ради поездки в Молдову погасил долг в 340 тысяч рублей

Сегодня, 14:04
Безработный курянин ради поездки в Молдову погасил долг в 340 тысяч рублей
Официально нигде не работающий курянин ради поездки в Молдову погасил крупный долг по алиментам. Мужчина заплатил 340 тысяч рублей. Эту сумму он задолжал на содержание 4-летнего сына. На такой шаг 34-летний курянин решился, когда узнал, что приставы ограничили ему выезд за границу, а он планировал отправиться в Молдову. Должник сам явился на прием к судебному приставу и в полном объеме оплатил задолженность по алиментам.

 

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