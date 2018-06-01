Безработный курянин ради поездки в Молдову погасил долг в 340 тысяч рублей

Официально нигде не работающий курянин ради поездки в Молдову погасил крупный долг по алиментам. Мужчина заплатил 340 тысяч рублей. Эту сумму он задолжал на содержание 4-летнего сына. На такой шаг 34-летний курянин решился, когда узнал, что приставы ограничили ему выезд за границу, а он планировал отправиться в Молдову. Должник сам явился на прием к судебному приставу и в полном объеме оплатил задолженность по алиментам.