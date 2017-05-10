Московский Кредитный банк предлагает выгодные условия рефинансирования кредита

По итогам исследования российского рынка рефинансирования кредитов, проведенного аналитиками ресурса «Сравни.ру», Московский Кредитный банк оказался в тройке лучших компаний по предлагаемым условиям реструктуризации долга.

«Соловей.Инфо» отмечает, что банк Романа Авдеева предлагает от 10,9% годовых при сумме от 50 тыс. до 3 млн. рублей. При этом сроки погашения кредита составляют 6 мес. – 15 лет.

Об успешности данной программы также говорит статистика, согласно которой, МКБ смог увеличить спрос на свое предложение до 50% с начала текущего года, если сравнивать с этим же периодом прошлого года.

Как утверждает Заместитель Председателя Правления Московского Кредитного банка Алексей Косяков, на данный момент услуга рефинансирования кредитов других банков пользуется популярностью из-за снижения процентной ставки. Что касается МКБ, то он предлагает выгодные условия, благодаря которым кредит не так сильно бьет по карману клиента.

Для оформления заявки на участие в программе от Московского Кредитного банка Романа Авдеева достаточно посетить соответствующий раздел официального сайтакомпании.