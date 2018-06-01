В Курской области выявили нарушения в хранении лекарств

В Курской области недоброкачественных лекарств не выявили, но нарушения в хранении есть. Руководитель регионального Росздравнадзора Наталья Демехина отметила, что это показали результаты скрининга качества лекарственных средств на базе передвижной экспресс-лаборатории. Его делают два раза в год. В 2017-м проверили 161 серию лекарственных препаратов в аптечных учреждениях и медицинских организациях региона. Все они оказались чистыми. Нарушения обнаружились в другой сфере. В 2017 году составлено и рассмотрено 37 протоколов об административных правонарушениях за неправильное хранение лекарственных средств, 12 протоколов за нарушение правил розничной торговли лекарственными препаратами, - проинформировали в Росздравнадзоре.